TONAL ブラウス　パールボタンフレアスリーブ　新品

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商品詳細
ブランド名：TONALこちらの商品は新品未使用タグ付きです。定価：13200円【フジテレビ/めざまし8】6/14放映永島優美アナウンサー着用カラー：モカ【日本テレビ/ZIP!】6/10放映水卜麻美アナウンサー着用カラー：ベージュTONAL定番のパール釦がポイントのブラウス、今年はフレアースリーブでより涼しげな印象に。たっぷりとしたフレアーで腕も隠しつつ、素材の光沢感も際立ち、トレンドの感じられる1枚に。フロントのパール釦と、衿のスキッパーのデザインが程よい抜け感を出しており、上品なフェミニンさが感じられます。■サイズ・特徴サイズ表記バスト着丈 袖丈 肩幅38 51.6cm59.5cm 29cm 31.1cm柄・デザイン···無地袖丈···半袖カラー···ピンク季節感···春、夏、秋新品未使用のため、値下げ交渉ご遠慮願います。#tonal#mercuryduo#noble#anuas#milaowan#snidel#lilybrown#celford#furfur#jillstuart#anySis#lagunamoon#miraowen#FRAYI.D#emmi#lilybrown#FURFUR#Apuweiserriche#DebutdeFiore#JUSGLITTY#31Sonsdemode#Rirandture#Noela#COCODEAL#セルフォード#celford#frayid#フレイアイディー#ameri#amerivintage#エイミーイストワー#eimyistoire
http://narcologia.ru/goods/stepchild508452.html
http://narcologia.ru/goods/mythic442435.html
http://narcologia.ru/goods/perforce431565.html
パール釦フレアスリーブブラウス
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