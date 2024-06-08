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【タグ付】ナチュラルビューティーベーシック スクエアゴールドポイントブラウス
商品番号 F27164342228
商品名

【タグ付】ナチュラルビューティーベーシック スクエアゴールドポイントブラウス
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カラー】ライトグレー【素材】ポリエステル100%【サイズ】身幅:約52㎝着丈:約54㎝素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。定価:￥6930(税込)今年購入しました。当方には合わなかったので出品いたします。未使用ですが、自宅保管にご理解ある方のみご検討ください。●値下げ不可
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