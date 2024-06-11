クロエ　ミニ財布　チャームC

財布形/開け口...ミニ財布(ミニウォレット)カラー...ターコイズブルーほとんど使用していません。目視ですが財布自体にスレや傷などありません！小銭入れは使用していなかったので小銭による汚れもありません。財布が入っていた袋には購入時から汚れがあります。何か質問や追加の写真など希望があれば対応しますのでコメントお願いします。



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