アンプラック　6Uキャスター付き　直接引き取り希望

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商品詳細
必ずプロフィールお読みになってください。6Uラックマウントラックキャスター付きパッチ付きスピコン/XLR付き奥行き外寸73cm蓋を含めた内寸奥行き60cm中古品のためサビ、傷など有ります。パワーアンプYAMAHAP16001台 別途14000円でラックマウントします。あまりにも重いです!引き取り希望。発送はビニールシートによる簡易梱包になります。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate784348.html
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