【新品未使用】ルッシェルブルー 2wayマラボーキャミワンピース

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LECIELBLEU/ルシェルブルー可愛いワンピースです。ファーを外してシンプルな黒のキャミワンピにもできます。2wayで普段使いもパーティにもオススメです♪正規店舗の会員制販売会で購入しましたストンとしたワンピですが、ラインが綺麗にでて生地がとてもいいです！結婚式等のお呼ばれドレスにも使えます♪■定額 28,600円 完売商品■状態 新品未使用タグ付き■サイズ 36■カラーBlack13■素材本体:ウール100% 装飾羽根部分:マラボー(七面鳥) 裏地:ポリエステル100%ウールオーガンジーを使用したキャミソールドレス。ウールのマット感がカジュアルダウンしやすく、身頃はボディラインを強調しすぎないよう、程よいゆとりのあるシルエットに仕上げました。マラボーはボタンで取り外し可能な2way仕様。シーンに合わせて着回しができるアイテムです。カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬MERCURYDYOMURUAdazzlinemodaungirdlagunamoongydajouetieresexxymerryjennyevrieatmepameoposeelendeekun3d.cotoricaNowme.calnamuronexoneマルジェラmm6コムデギャルソンMaisonsacaiモードセレカジお好きな人に♡