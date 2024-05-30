Christian Dior （クリスチャンディオール）半袖ポロシャツ オレンジ ...

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#ルシアナレディースアパレル出品 →他にも出品しております。#ルシアナ出品【ブランド】ChristianDior【商品】ポロシャツ【カラー】オレンジ【素材】綿100%【表記サイズ】L【実寸サイズ】着丈60cm肩幅39cm身幅50cm袖丈21cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。【状態】BC※状態は下記を参照して下さい。S新品未使用A未使用に近いB目立った傷や汚れなしC細かい傷や汚れありD傷や汚れありE全体的に状態が悪い（詳細）背中に薄らシミがありますが、その他目立つ傷、汚れもなく綺麗な状態です。稀に記載以外にわずかなスレや汚れがある場合はご了承下さい。一度人の手に渡った物ですので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。【備考】・購入先はブランドオークション、大手ブランドショップ等となります。全てプロの鑑定士によって本物である事が保証されている真贋済の商品です。・古着、中古品にご理解いただいた上でのお取引をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···オレンジ袖丈···半袖季節感···春、夏【管理番号】A253