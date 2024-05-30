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BASERANGE Tシャツ
商品番号 S22901821182
商品名

BASERANGE Tシャツ
ブランド名 ベースレンジ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

baycrewsで購入したベースレンジのTシャツです。サイズ　S色　ベージュ着用回数3回程度。商品の特性上、多少の毛羽立ちはございますが目立った傷や汚れは見当たらなく綺麗な状態です。素人保管となりますのでご了承ください。
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