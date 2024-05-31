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【新品・未使用】ジェラピケ スイーツワンポイントTシャツ 苺 コンフィチュール
商品番号 G75334799827
商品名

【新品・未使用】ジェラピケ スイーツワンポイントTシャツ 苺 コンフィチュール
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品★★未使用・未開封★ジェラートピケスイーツワンポイントTシャツいちごコンフィチュールイチゴのコンフィチュールのモチーフがとってもかわいいTシャツです♪現在は販売がないお品ですのでぜひお早めにお求めください！---他にもジェラピケ商品出品してます！おまとめ購入等ご要望がございましたらご相談ください♪↓↓↓#まかろんジェラピケ---ストロベリーコンフィチュールストロベリージャムジェラートピケ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...夏
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