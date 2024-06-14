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BLACK　COMME des GARCONS　半袖シャツ
商品番号 O40692662232
商品名

BLACK　COMME des GARCONS　半袖シャツ
ブランド名 ブラックコムデギャルソン
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックコムデギャルソンの半袖トップスです。シンプルですが、丸みの帯びた感じで可愛らしい形のシャツです。パンツにもスカートにも合わせられます。ポリエステル100％薄手で今の季節にピッタリです。
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