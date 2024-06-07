PRISTINE プリスティン　ブラウス

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リネンコットン平織 フリルブラウス

PRISTINEのVネックのブラウス。\u2028張りのあるコットン生地で、今の季節にぴったりの1枚。綺麗めスタイルにも合わせやすいです。\u2028リラックススタイルとも相性抜群です。\u2028■平置き着丈62㎝身幅47㎝■素材綿100%■商品の状態使用頻度は少ないですが、ご入札の際は中古ということをご理解下さいませ。平置きサイズは、素人の計測であり、計測の仕方や位置によって個人差が生じます。誤差はご理解下さい。他サイトでも出品しておりますので、即決価格に達するまでにオークションを取り消しする場合がございますevamevanestrobemizukimizuiroindかぐれsiiwaurbanresearchdoorsオローネジャーナルスタンダードjournalstandardyaeca