アンダーアーマーUNDER ARMOUR トラックジャケット M

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たくさん出品していますので出品中の商品をご覧ください☆【商品】アンダーアーマーUNDERARMOURトラックジャケットM【商品の説明】これからのシーズンに活躍するUNDERARMOURのトラックジャケットになります。サイズM着丈:64cm身幅:43cm【商品の状態】USED品ですが目立つヨゴレなどはない状態です。ヴィンテージ品や古着の商品の場合は、新品のような状態ではありません。また小傷等がある場合がありますが、できる限り画像等でお知らせいたします。古着についてご理解いただきご購入ください。注意事項：人気のアイテムになります。気になる方はなるべく早めにご購入ください。この状態で発売されることは今後ないと思いますのでこの機会にぜひよろしくお願いします。送料は私の方で負担いたしますので送料分をお気になさらずご購入ください。画像で判断ができない場合はなんでもご質問いただきますようお願いします。価格交渉も可能です。コメント欄よりご希望の価格をお知らせください♪0916【0718】カラー···ブラック季節感···秋季節感···秋、冬季節感···春、秋、冬