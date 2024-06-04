アナスイ ミニ ボストン メアリー キルティング

ご覧頂きありがとうございます(^^)自宅保管の為、神経質な方はご購入お控えくださいm(__)m気になることがありましたらご購入前にご質問ください。基本、専用出品致しません(´Д`)素人撮影です。色味の違いも多少あると思いますのでご考慮下さい。お値下げできるお品もございますのでご希望額ありましたらお気軽にコメントください⸜(*ˊᗜˋ*)⸝縦24cm横30cm幅(マチ)17cmコインケースローズ直径11cm丸キーリング付き背面ポケット1つ内ポケット前面側2つ背面側チャック付き1つ裏びょう付き黒ブラック中地紫パープル蝶柄総柄蝶キルティング蝶ロゴステッチトートバッグハンドバッグボストンバッグメアリローズ小物入れセット薔薇ANNASUI大容量柔らか肩かけ半円半月丸型



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