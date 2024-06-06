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ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ サラ 長財布
商品番号 L82371136628
商品名

ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ サラ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,299 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンモノグラムポルトフォイユサラ長財布サイズ11センチ✖️19センチ✖️マチ2センチ30年以上前に購入ですが、かなり状態がよいです。素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布
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