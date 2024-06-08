希少✨ヴィヴィアンウエストウッド 長財布 エルンストヘッケル\u0026ハニータータン

この度はご覧頂き、誠にありがとうございます！■アイテムヴィヴィアンウエストウッドVIVIENNEWESTWOOD長財布ロングウォレットエルンストヘッケルハニータータン柄ペインティングオーブ希少レア物■状態個体それぞれ柄の違うエルンストヘッケル\u0026ハニータータンのレザーカットを使用。このシリーズは柄がそのカットする箇所で異なる為、まったく同じ柄模様のものはなく、1点1点柄が異なり希少性が高いと購入時に直営店のスタッフさんにお伺いしました。スレ等あり使用感はございますが、ご使用には問題なく、これからもご愛用頂ける一品です。※状態は主観となりますので、写真にて状態をご確認の上、ご購入のご検討をお願い致します。■サイズ(cm)よこ20たて9.5マチ2.5※素人採寸の為、若干の誤差はご容赦ください。【仕様】カード入れ12札入れ2小銭入れ2ポケット4■カラーエルンストヘッケル\u0026ハニータータン■素材PVCレザー即購入大歓迎です。コメントのやりとり中でも、先に購入手続きをされた方を優先させていただきます。■配送ご購入・お支払い後1〜2日以内に発送するよう心がけております。自宅保管、中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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