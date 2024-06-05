HONEY MI HONEY ハニーミーハニー　ギンガムブラウス　美品

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商品詳細
------------------------------------------------■ブランド:HONEYMIHONEY■サイズ：F着丈29cmバスト82cm~袖丈54cm■素材：polyester・・・95%polyurethane・・・5%裏地cotton・・・65%nylon・・・32%polyurethane・・・3%■カラー：ブラック★写真をご確認ください★（撮影の端末、撮影環境により、実際のお色と若干の違いがある場合がございます。)■商品説明一度着用したのみの美品になります。------------------------------------------------自宅保管、古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。その他、ご質問ご要望等ございましたらお申し付けください。最後までご覧頂き、ありがとうございます。#ガーリー#フレンチシック
http://narcologia.ru/goods/organization535962.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper877309.html
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