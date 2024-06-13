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B378アーバンリサーチ長袖ブラウス花柄刺繍レースオフホワイト白無地クルーネック
商品番号 V59214763297
商品名

B378アーバンリサーチ長袖ブラウス花柄刺繍レースオフホワイト白無地クルーネック
ブランド名 アーバンリサーチ
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇商品説明・URBANRESEARCHのスタンドネックブラウスです。・胸元に施された刺繍が可愛らしくナチュラルな雰囲気です。・裾に向かうにつれてふんわりとして身体のラインが隠れるようなデザインです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈34/57/58.5/50◇素材感・状態柔らかく落ち感のあるレーヨン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラークリームアイボリー刺繍レース無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-378
http://narcologia.ru/goods/preference617038.html
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