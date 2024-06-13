B378アーバンリサーチ長袖ブラウス花柄刺繍レースオフホワイト白無地クルーネック

◇商品説明・URBANRESEARCHのスタンドネックブラウスです。・胸元に施された刺繍が可愛らしくナチュラルな雰囲気です。・裾に向かうにつれてふんわりとして身体のラインが隠れるようなデザインです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈34/57/58.5/50◇素材感・状態柔らかく落ち感のあるレーヨン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラークリームアイボリー刺繍レース無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-378



2023年最新】トゥモローランド花柄レースの人気アイテム - メルカリ



アーバンリサーチ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（花柄）の通販 59 ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



URBAN RESEARCH - URBAN RESEARCH 花柄ブラウスの通販 by ぽっちー's ...



アーバンリサーチ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（花柄）の通販 59 ...



刺しゅうレース ブラウス レディース ランタンスリーブ 花柄 シャツ ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



2023年最新】zaraブラウス 刺繍 レースの人気アイテム - メルカリ



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...



アーバンリサーチ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（花柄）の通販 59 ...



アーバンリサーチロッソ レースブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...