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商品詳細
ZARAのものは5点、ユニクロのタンクトップSサイズとH＆Mのボトムスの全部で7点のセットです。ベーシックなデザインのものばかりです！2枚目：ZARAM3枚目：ユニクロS4枚目：ZARAM5枚目：ZARAL6枚目：H＆MEUR347枚目：ZARAEUR328枚目:ZARAサンダルＭサイズが合わなくなった為、出品しました。どれも目立つ汚れはありませんが素人保管になりますので写真でご確認お願いします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”
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