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プロズヴェール　肩ギャザーフリルキャミ
商品番号 Y88146592325
商品名

プロズヴェール　肩ギャザーフリルキャミ
ブランド名 プロズヴェール
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩ギャザーペプラムキャミソールです。●ペプラムなのでインせずお腹周りをカバーしてくれます●キャミソールのままでもTシャツやシアートップスとレイヤードスタイルも◎●インナー次第でロングシーズン着用できます！●肩ギャザーがアクセントになって大人可愛く見せてくれます！​​​​​​●ブラックなので甘すぎなくデニムと合わせてカジュアルをプラスさせてあげるのもオススメです！よろしくお願いします☺︎
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