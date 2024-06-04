プロズヴェール　肩ギャザーフリルキャミ

肩ギャザーペプラムキャミソールです。●ペプラムなのでインせずお腹周りをカバーしてくれます●キャミソールのままでもTシャツやシアートップスとレイヤードスタイルも◎●インナー次第でロングシーズン着用できます！●肩ギャザーがアクセントになって大人可愛く見せてくれます！​​​​​​●ブラックなので甘すぎなくデニムと合わせてカジュアルをプラスさせてあげるのもオススメです！よろしくお願いします☺︎



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