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マリシアスイム　2点セット（値下げしました）
商品番号 X84839557511
商品名

マリシアスイム　2点セット（値下げしました）
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,088 円
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商品詳細

マリシアスイムの水着トップスホルターネック、ブラタイプ2点セットサイズはXSです。3.4度着用しました。ホルターネックのビキニの金具が少し傷ついています。綺麗な状態であるとは思いますが自宅保存の為、神経質な方はご遠慮ください。単品でのお取引も可能です。ご相談ください。#カラー···ホワイト#マリシアスイム#marysia#ビキニ柄・デザイン···無地
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