マリシアスイム　2点セット（値下げしました）

マリシアスイムの水着トップスホルターネック、ブラタイプ2点セットサイズはXSです。3.4度着用しました。ホルターネックのビキニの金具が少し傷ついています。綺麗な状態であるとは思いますが自宅保存の為、神経質な方はご遠慮ください。単品でのお取引も可能です。ご相談ください。#カラー···ホワイト#マリシアスイム#marysia#ビキニ柄・デザイン···無地



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