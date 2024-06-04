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- ar CONOMi 半袖Yシャツ ホワイト２枚
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商品詳細
１枚は試着のみ、１枚は試着もしていないまま保管していました。一般のYシャツよりは大きめでした。目立つ汚れなどありません。自宅保管ですので、ご理解あるかたのみお願いします。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···夏季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋
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