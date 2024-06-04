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フランク＆アイリーン　バリー　スキッパーシャツ　シャンブレー　M相当　大きめ
商品番号 S32106773441
商品名

フランク＆アイリーン　バリー　スキッパーシャツ　シャンブレー　M相当　大きめ
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Frank\u0026Eileenのブランド創設時から続く定番シャツ「バリー」。2009年のファーストコレクションから登場したバリーは、ウエストがシェイプされた細身のシルエットがポイントです。表記はXSですが、日本サイズですとMサイズ相当になります。下記の実寸値を参考になさってください。【ブランド】Frank＆Eileen　フランク＆アイリーン【アイテム】スキッパーシャツ　ブラウス　カットソー　BARRY　バリー【サイズ】　着丈62　身幅47　肩幅36　袖丈60※平置きの実寸となります。素人の採寸の為多少の誤差は予めご了承ください。【色】ブルー　ライトブルー　水色目立つ傷や汚れは見当たりませんが、中古品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/financier538760.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant43282.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild297552.html

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