★完売品★スローブシトロン　チュールフリルブラウス　オーガンジーブラウス

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SLOBEcitron.のチュールフリルブラウスです。一度着用しました。目立った傷汚れ等ございません。中に着用するものを変えれば、季節問わず着ることができるかと思います★元値：12,100円●カラー グリーン●サイズ(ZOZOTOWNより引用) 身幅:41/肩幅:38/着丈:43.5/そで丈:37/ゆき:58/ そで周り:30張りのあるチュールを使ったロマンティックなブラウス。短めの丈と前あきのディテールで甘さの中にカジュアルな気楽さをプラス。前を開けて羽織るとまた違った魅力があり、スタイリングを考えるのが楽しくなる、citron.らしいハッピーなワードローブに仕上げました。ヘルシーなインナーやロンTをレイヤードするスタイリングがおすすめです。※人の手に渡っておりますので、完璧を求める方、細部にこだわる方はご購入をお控えください。※畳んでの発送をします。その際ついてしまうシワ等はご了承ください。オーガンジーブラウススナイデルSNIDELsnidelリリーブラウンwho'swhoChicoflower韓国ファッションOHOTOROオオトロUNEMANSIONKBFサモエド samoyedkastaneurbanresearchbeamsunitedarrowsmysticglobalworklowrysfarmguユニクロザラZARAグレイルGRLpapermoonエディットフォールル bibiyエピヌ RiLiKBFkastaneアーバンリサーチbeamsロキエ miroamurette古着 古着屋 高円寺 下北沢ヴィンテージ季節感···春、夏、秋、冬