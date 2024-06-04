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★完売品★スローブシトロン　チュールフリルブラウス　オーガンジーブラウス
商品番号 A27378761202
商品名

★完売品★スローブシトロン　チュールフリルブラウス　オーガンジーブラウス
ブランド名 ロキエ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SLOBEcitron.のチュールフリルブラウスです。一度着用しました。目立った傷汚れ等ございません。中に着用するものを変えれば、季節問わず着ることができるかと思います★元値：12,100円●カラー　グリーン●サイズ(ZOZOTOWNより引用)　身幅:41/肩幅:38/着丈:43.5/そで丈:37/ゆき:58/　そで周り:30張りのあるチュールを使ったロマンティックなブラウス。短めの丈と前あきのディテールで甘さの中にカジュアルな気楽さをプラス。前を開けて羽織るとまた違った魅力があり、スタイリングを考えるのが楽しくなる、citron.らしいハッピーなワードローブに仕上げました。ヘルシーなインナーやロンTをレイヤードするスタイリングがおすすめです。※人の手に渡っておりますので、完璧を求める方、細部にこだわる方はご購入をお控えください。※畳んでの発送をします。その際ついてしまうシワ等はご了承ください。オーガンジーブラウススナイデルSNIDELsnidelリリーブラウンwho'swhoChicoflower韓国ファッションOHOTOROオオトロUNEMANSIONKBFサモエド　samoyedkastaneurbanresearchbeamsunitedarrowsmysticglobalworklowrysfarmguユニクロザラZARAグレイルGRLpapermoonエディットフォールル　bibiyエピヌ　RiLiKBFkastaneアーバンリサーチbeamsロキエ　miroamurette古着　古着屋　高円寺　下北沢ヴィンテージ季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/smear311404.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome546743.html
http://narcologia.ru/goods/composite996354.html
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