新品 タグ付 martinique マルティニーク ノースリーブ ブラウス

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商品詳細
◆l’heritagemartinique◆レリタージュマルティニーク定価￥26,000-リボン付ノースリーブです。■カラー:ネイビーリボン付ですが、リボン無しでの着用でも両方楽しめます。カジュアル・綺麗めでも◎パンツやスカートでも合わせやすいです。お洋服の片側サイドにチャック有りです。素材トリアセテート72%キュプラ28%表記size：free肩幅約43cm身幅約43cm着丈約54cm中古品、自宅保管であることご了承いただける方のみご購入お願いいたします。梱包によるシワはご容赦くださいませ。※即購入大歓迎です。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#マルティニーク#ブラウス#ノースリーブ#リボン#レリタージュマルティニーク#ノースリーブブラウスカラー...ネイビー袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/Taipei44971.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect250670.html
http://narcologia.ru/goods/injure695167.html
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