Amavel Message Ribbon クロスタイブラウス ネイビー

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即購入OKです。■MessageRibbonクロスタイブラウスPrice：￥7,700Color：ネイビーAmavelオリジナルのロゴテープを使用したクロスタイがポイントのシャツブラウス。ライン使いや、シャツカラー、肩章、ゴールドエンブレムボタンなどのディテールでかっちりとした印象に。クロスタイはストライプの面とロゴテープ面のリバーシブル仕様。袖口は折り返し風のデザインで夏でも涼しく着用でき見た目もさわやかな印象。 アウトレット品につき小さなキズ、汚れ見落としの可能性が0ではない事とたたみシワ等はお許しください。完品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さいますようよろしくお願いいたします。✱自己紹介文も必ず御一読下さい*__)ペコリ大人気ブランドの新品未使用品ですお買い逃した方やコレクションに是非☆Amavel好き三姉妹で断捨離中他にもAmavelのお洋服出してます!!#いちごむぅすのアマベル#たんたんのアマベルLIZLISAリズリサaxesfemmeアクシーズファムfintフィントAmavelアマベルAnkRougeアンクルージュ夢展望no11110000ROJITAロジータSecretHoneyシークレットハニーCECILMcBEEセシルマクビーBABY,THESTARSSHINEBRIGHTベイビーザスターズシャインブライトAngelicPrettyアンジェリックプリティALICEandthePIRATESアリスアンドザパイレーツmetamorphosetempsdefilleメタモルフォーゼタンドゥフィーユPrincessmelodyプリンセスメロディMA＊RSmarsマーズプリメロロリータロリィタlolitaクラシカルクラロリ病みかわ姫系量産リボン軍服アーミーミリタリーDollドールコスプレメイド