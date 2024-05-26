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y's チュニック size-2
商品番号 G65201266758
商品名

y's チュニック size-2
ブランド名 ワイズ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

y'sワイズ数年前に購入しました。着る機会がなく試着のみですが　中古品となるため未使用に近い分類としました。色は無地の部分が濃紺でドットの部分は黒です。サイズ2MADEINJAPANサイズは、平置きで身幅＜脇下＞約46㎝・着丈約81㎝※サイズ2がSかＭかは微妙ですが表記はＭと記載しております。y'sの方に確認したらサイズ2のワンサイズしかないそうです。エコ素材で梱包しメルカリ便での発送を予定しております。※写真2.3.5の商品バックの色がシミに見えるのは影によるものですのでご留意ください。写真が下手ですみません。
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