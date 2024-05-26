フレッドペリー♡バックストライプポロシャツ

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フレッドペリーホワイト定価 16200円サイズ 10(M)着丈前56後ろ66.5身幅60ラグランの為計測不可一度着用畳シワがございます。綺麗な状態かと思いますが細部まで完璧を求める方はお控え下さい。79