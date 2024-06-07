レスポートサック　ディズニーショルダー

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商品詳細
カラー...ダークーブルー系レスポートサッククラッシックボーボ7520付属‥ポーチ付きSize‥約 縦２０㌢／横３２㌢／マチ１１㌢ポーチ約 縦１６㌢／横２１㌢ マチ無し・３回程度短時間使用のまま保管‥。発送につきましては、コンパクトにして発送させて頂きますのでご了承下さい。・ポーチとバラ売り不可☒・お値下げ不可☒
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