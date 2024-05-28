【新品】コーチ二つ折財布

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商品詳細
コーチアウトレットで購入した二つ折財布です。2023.10.7家族にプレゼントしましたがデザインは気に入ったのですが小銭入れがもっと広い方が良いそうなので残念ですが出品します。税込18500円#コーチ財布#コーチ二つ折財布
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