ヒステリックグラマー 本革 レザーパンツ 牛革 Lサイズ ブラック

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商品詳細
◆HYSTERICSヒステリックグラマー本革レザーパンツ牛革Lサイズブラック黒革パンY2Kヴィンテージ00年ヒステリックスヒステリックスのレザーパンツです。牛革ですが非常に柔らかいレザーです。color:ブラックsize:Lcondition:良好material:牛革ウエスト78cmヒップ96cm股上24cm股下73cm裾幅17cm※サイズは当方基準での計測になります。多少の誤差はご了承ください。FTOH【00FT0437】大切に保存しておりますが、見落とし等により傷や汚れ等がある場合もございますので、几帳面な方や神経質な方はご購入をお控えください。また、ご質問や相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にも多数出品しておりますので、もしお時間ございましたらそちらも合わせてご覧ください。ジャンポールゴルチェヴィヴィアンウエストウッド当時物パンク柄・デザイン···無地カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス季節感···秋季節感···秋、冬
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