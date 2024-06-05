【値上げ　美品】作家真山の黒鼈甲のかんざし

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商品詳細
ご覧くださいまして、ありがとうございます。菊花紋の美しい品です。裏に有名作家の真山の銘がございます。表は綺麗な状態です。裏側にシミがございます。写真をご覧ください。#ヘアー #着物 #パーティ￼#かんざし
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