フロントボタンカットソー

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ハートクローゼットのフロントボタンカットソーライトグレーのMサイズです。丁寧に着用してはいましたが、多少の使用感はありますので、お安く出品しております。使用品、自宅保管品になりますので、ご理解いただける方ご購入お願いいたします。数回着用し、ホームクリーニング後に自宅保管していました。サイズM色ライトグレー定価：¥11,550★★★注意点★★★※コメントへのお返事にお時間いただく場合があります。※あくまで素人が個人管理の品であることを理解の上、お買上げください。※発送時の梱包材にはリサイクル資材を利用させていただきます。ご了承ください。※梱包に伴う畳みシワなどについてもご了承ください。#ハートクローゼットハートクローゼット#heartcloset#オーバーイー#overEoverE以下、公式より前立てにフェイクボタンをデザインした半袖リブカットソー。程よくあいたラウンドネックはデコルテをすっきり美しく見せヘルシーな印象に。シンプルな色使いの3色で、着回し力も抜群。ボディラインに沿ったシルエットでスラっと見せながら、幅広いボトムと合わせることができます。肌触りの良いコットンリブで、通気性も良く涼しく快適にお過ごしいただけます。商品についてサイズ：M素材：綿100%原産国：日本透け感：なし生地の厚さ：普通裏地：なし伸縮性：あり