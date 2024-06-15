NOBLE プリーツカラー2WAYブラウス　ホワイト

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プリーツカラーが取り外し可能の2wayブラウス。今年トレンドのプリーツを施したデザインは1枚で着映え間違いなし。カラーを取るとシンプルなキーネックブラウスになるので、シーンに合わせて着用できます。デニムやパンツに合わせた少しクールなスタイリングがおすすめ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし(ブラック)・あり(ホワイト)裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通