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商品詳細
ungridで去年購入したリネンシャツです。自分の系統の服が変わったので出品致しました。一回しか着用してなく、汚れも一切ございません！リネンなので生地も薄く、夏や秋口に羽織としても着れますしインナータンクトップと合わせて一枚で着ても可愛いです！色もショッキングピンクで可愛く、BLUデニムと合わせると可愛かったです！！
http://narcologia.ru/goods/plaque501207.html
http://narcologia.ru/goods/approximate96020.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome580243.html
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