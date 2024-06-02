ungridで去年購入したリネンシャツです。自分の系統の服が変わったので出品致しました。一回しか着用してなく、汚れも一切ございません！リネンなので生地も薄く、夏や秋口に羽織としても着れますしインナータンクトップと合わせて一枚で着ても可愛いです！色もショッキングピンクで可愛く、BLUデニムと合わせると可愛かったです！！



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