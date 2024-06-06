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- ポケモンカード WCS2023横浜 ラバープレイマット・バッグ入り 3種セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 ラバープレイマット\u0026バッグ3種①ピカチュウ②横浜2023③ピカチュウ\u0026ニャオハ\u0026ホゲータ\u0026クワッスWCS会場ストア限定になります。新品未開封即購入可能匿名配送にて発送中身を取り出しビニール梱包した後にネコポスのサイズで梱包して発送します。(元々剥き出しになっております。)種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···プレイマット＃WCS2023横浜
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