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- 美品☆フレームワーク 麻 フレンチリネン スキッパーシャツ ストライプ
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商品詳細
✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼FRAMeWORKのストライプフレンチリネンシャツです。フレンチリネン100％の肌触りの良い柔らかな生地感が心地よく、汗ばむ今の季節にぴったりです。白地に水色のストライプがとても爽やかで、夏に大活躍してくれる一枚です。お袖をボタンでとめて、2wayで違った雰囲気もお楽しみ頂けます。今の季節にぴったりです。お探しの方に是非！！※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼⭐️サイズ:Mサイズ相当肩幅:36cm身幅:50cm着丈:63cm袖丈:11.5cm平置き実寸です！⭐️カラー水色、青、白⭐️素材リネン...100%⭐️状態数回の着用感で目だった難なく綺麗な状態です。これからも素敵にご愛用頂けます。⭐️ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます事ご了承下さいませ。自宅保管になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております^^素材...麻カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダー季節感...春,夏
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http://narcologia.ru/goods/passivity80283.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle434466.html
フレンチリネンスキッパーシャツ（ストライプ）
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