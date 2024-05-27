極美品 クリスタル マドラス / miu miu ミュウミュウ 折り財布 / 黒

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ご覧頂きありがとうございますʕ•͡•ʔお値下げできるものもありますので、お気軽にお問い合わせください！【商品名】極美品クリスタルマドラス/miumiuミュウミュウ折り財布二つ折り財布/ビジューブラック黒シルバー金具銀【ブランド・メーカー】miumiuミュウミュウ【購入元】大手ブランド販売プラットフォーム※出品している物は全て真贋判定済みの国内正規品になりますʕ•͡•ʔ【サイズ】（平置き：cm）タテ:8.5ヨコ:11マチ:2※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【カラー】ブラック黒シルバー金具銀【素材】レザー本革マドラスマドラスレザー【付属品】本体のみ【状態】S特に目立った傷や汚れはなく比較的綺麗な状態です。まだまだご愛用いただけます✨※商品の全体的なコンディション・細かなダメージは画像を参照してください。【SS】ほぼ新品。美USEDの商品【S】比較的使用感少なめの綺麗な状態【A】やや使用感はあるが、目立つダメージや汚れはなく比較的綺麗な状態【AB】使用感はあるが特に目立つダメージや大きな汚れはない【B】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【C】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。※未使用品でも素人保管の為、完璧な状態では無いことにご理解お願いいたします■状態、画像、採寸について出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。■返品、交換について中古品のため、商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。【検索用】【商品管理番号】230810_1_6.3