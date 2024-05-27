【FUKAKI】カシミヤ100% 高級 ホワイト マフラー フリンジ 美品

☆即購入OK☆匿名発送OK☆当日～2日以内の発送！✿他の人とかぶらないファッションを楽しむ♪をモットーにしています♡✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼【ブランド】FUKAKI【サイズ】＊平置き採寸【フリンジ含まず】135cm【幅】29.5cm【カラー】ホワイト系白【素材】カシミヤ100%【購入元】大手リユースショップ【商品について】上品なホワイト、FUKAKIのカシミヤ100%マフラーです。特に目立つ汚れ等もありません。男女性別関係なくお使い頂けるシンプルなデザインです♪その他レディース古着、小物も出品しております♪↓↓↓#YUCHIの古着部屋♡気になる点、ご不明点ございましたらお時間帯等、気にせず購入前にお気軽にコメントして下さい✩*。✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【注意事項】♣出品前に検品し、汚れ等は画像と説明欄にて記載するようにしておりますが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。♣ペット、喫煙者なし。♣照明や光の加減で画像と実物で異なる場合があります。♣1度人の手に渡ったused品・古着とのご理解の上ご検討下さるようお願い致します。♣自宅保管、発送の際の畳みシワはご了承ください。✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【発送について】♣当日〜2日以内で郵送を心がけています♪♣防水対策をしての簡易包装になります。素材···カシミヤカラー···ホワイト柄・デザイン···無地ショール



[JAGFFM99] カシミヤ 100％ マフラー レディース ブランド カシミヤマフラー カシミアマフラー レディースマフラー メンズ フリンジ 厚手 無地 誕生日 秋 冬 母 女性 ギフト プレゼント フリンジマフラー 贈り物 誕生日 マフラー



エルメス ストール ライトブルー 大判 クリーニング済み 美品 カシミア ...



納期注意＞カシミヤ 100％ マフラー レディース ブランド カシミヤ ...



未使用品◎Chloe クロエ レディース 洗える カシミヤ100％ ロゴ刺繍入り 大判ストール／マフラー フリンジ付き ネイビー 紺 タグ付き



＜納期注意＞カシミヤ 100％ マフラー レディース ブランド カシミヤマフラー カシミアマフラー レディースマフラー メンズマフラー Filomo 厚手 無地 誕生日 秋 冬 母 【ネコポスで送料無料】名入れ刺繍 可能 (02000014r) クリスマス



Amazon | [Utukky] カシミヤマフラー カシミヤ100％のマフラー カシミヤストール 内モンゴル産高級カシミヤ 大判 厚手マフラー 防寒 ふんわり 誕生日 結婚式 記念日 クリスマス プレゼント 贈り物 男女兼用 | マフラー 通販



【yusamizu】カシミヤ100％マフラー “ノスタルジー”



未使用品◎Chloe クロエ レディース 洗える カシミヤ100％ ロゴ刺繍入り 大判ストール／マフラー フリンジ付き ネイビー 紺 タグ付き



【オリジナルギフトボックス付】カシミヤ カシミア マフラー 100% フリンジデザイン (CS0099R)



【オリジナルギフトボックス付】カシミヤ カシミア マフラー 100% フリンジデザイン (CS0099R)



yusamizu】カシミヤ100％マフラー “ノスタルジー” | 藤巻百貨店



Amazon.co.jp: [Utukky] マフラー レディース カシミヤ 100 ...



【ギフトラッピングボックス＆送料無料】カシミヤ100％ カシミヤストール【200cm×60cm】レディース カシミヤストール カシミア 大判 ストール 無地 単色 女性 秋冬 厚手 マフラー レディースマフラー プレゼント ギフト 大判ストール クリスマスプレゼント ...



未使用品◎Chloe クロエ レディース 洗える カシミヤ100％ ロゴ刺繍入り 大判ストール／マフラー フリンジ付き ネイビー 紺 タグ付き



ＭＢハイエンドカシミア１００%マフラー | labiela.com