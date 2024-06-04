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ヤフオク即決　極美品 L モンカーダ ロングコート 最高級ラムレザー 羊革
商品番号 Y19462520290
商品名

ヤフオク即決　極美品 L モンカーダ ロングコート 最高級ラムレザー 羊革
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 13,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただきありがとうございます°˖✧˖気持ちの良いお取引のため、必ずプロフィールを確認の上ご購入をお願いします♪他にも色々出品していますので↓覗いてみてくださいね♪#SOPHIAの部屋❁管理番号3I164emk-10330　1013❁アイテム極美品Lモンカーダロングコート最高級ラムレザー羊革シープスキンファー狐毛皮リアルフォックス黒MONCADAベルトブラックポケット有り❁状態目立った傷や汚れは無く、これからも長くお使いいただけます(*^^*)❁サイズ表示サイズ　L相当サイズ　L採寸(cm)肩幅、身幅、袖丈、着丈、裄丈42、47.5、62、97　※平置き実寸。着画はお断りいたします。❁カラー黒　※現物と色味等が異なる場合があります。ご了承ください。❁素材画像をご確認ください。❁配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。❁購入元日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場　※すべて鑑定済みの正規品です
http://narcologia.ru/goods/recycling584114.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate838348.html
http://narcologia.ru/goods/update862995.html
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