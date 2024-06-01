1回(近所の散歩)しか着ておらず手持ちのコーデとあわせられなかったため出品しております。定価¥12800のコートです◎春秋アイテムでこれからのシーズンで活躍します！↓下記は公式サイトの説明文です(写真3.4枚目も公式のものです)■POINTウエストが絞れるアウターは、シルエットにアクセントがでてこなれた印象と華奢見えが嬉しいポイントに。また絞らずに着用するのもハリのある質感が、上品な印象を与えてくれるためおススメです。■FABRICウエスト部分、フードは絞れるため形が変更できます。フードの内側の配色がアクセントになりお洒落です。■COORDINATEパンツにもスカートにも合わせられるアウターです。…………………裏地:なし透け感:なし伸縮性:なしポケット:あり…………………着丈···ロング柄・デザイン···無地フード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋季節感···秋季節感···春、秋お気持ち程度であればお値下げ可能ですのでコメントください。



BouJeloud ロングフーディコート



BouJeloud ロングフーディコート



BouJeloud ロングフーディコート



BouJeloud ロングフーディコート



BouJeloud ロングフーディコート



BouJeloud ロングフーディコート



ロングフーディコート



BouJeloud ロングフーディコート



爆買い！ ♡【定価12800円】ブージュルード チャコール ロングフーディ ...



ロングフーディコート Bou Jeloud アウトレット（ノーカラーコート ...



ロングフーディコート | Bou Jeloud（ブージュルード）の通販 - &mall



ロングフーディコート Bou Jeloud アウトレット（ノーカラーコート ...



ダンボールフーディーコート



ダンボールフーディーコート



ダンボールフーディーコート - ロングコート/アウター - Bou Jeloud ...