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PAS TIERRAブラックカルセドニーK10リング13号⭐️新品
商品番号 K86067669322
商品名

PAS TIERRAブラックカルセドニーK10リング13号⭐️新品
ブランド名 パティエラ
特別価格 税込 10,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら最終価格です。⚠️箱無しです！PASTIERRAのブラックカルセドニーのダイヤモンド取巻きリングです。全くの新品です。素材はＫ10刻印がありますブラックカルセドニーダイヤモンド　0.07の刻印がありますサイズは13号です。定価税込59400円のお品です。ネットショップで一目惚れして新品購入しましたが、着用したい指に入らず泣く泣く試着のみです。どなたかお好きな方に。画像のものが全てです。高額商品です。すり替え防止のため、ご購入後のキャンセル、返品はできません。材質···ゴールド
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