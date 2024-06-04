PAS TIERRAブラックカルセドニーK10リング13号⭐️新品

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商品詳細
こちら最終価格です。⚠️箱無しです！PASTIERRAのブラックカルセドニーのダイヤモンド取巻きリングです。全くの新品です。素材はＫ10刻印がありますブラックカルセドニーダイヤモンド 0.07の刻印がありますサイズは13号です。定価税込59400円のお品です。ネットショップで一目惚れして新品購入しましたが、着用したい指に入らず泣く泣く試着のみです。どなたかお好きな方に。画像のものが全てです。高額商品です。すり替え防止のため、ご購入後のキャンセル、返品はできません。材質···ゴールド
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