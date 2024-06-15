ベルトバッグ ナノ / グレインドカーフスキン グレー

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こちらで購入しましたが、サイズが好みではなかったためお使いいただける方にお譲りします。前出品者の方は2022年1月に新宿伊勢丹で購入し数回使用したそうです。私は一度2時間程度使用しました。バッグ正面右側に2箇所ハゲている部分があります。(お写真6枚目)マグネットの下部分に少しスレがあります。（お写真7枚目）ショルダーストラップのメッキが一部ハゲています。（お写真10枚目）その他気になることがあればコメントください。カラー グレーベルトバッグナノ、グレインドカーフスキン、レザーハンドル、調節\u0026取り外し可能なショルダーストラップ。このバッグはトップフラップとジッパーの両方で閉じることができます。20X20X10CMカーフスキンカーフスキン（裏地）ゴールドのメタルハードウェアフラップの下に隠しメタリックピースとジッパークロージャーが付いたフラップクロージャー取り外し\u0026調節可能なレザーストラップ(ドロップ53CM)ハンドル(ドロップ8CM)