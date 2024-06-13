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ティファニー トート 2WAY ハンド ショルダーバッグ　ティファニーブルー
商品番号 Q67283957478
商品名

ティファニー トート 2WAY ハンド ショルダーバッグ　ティファニーブルー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 24,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少　ティファニー　Tiffany　キャンバス　デニム　レザー　本革　トートバッグ2wayショルダーバッグティファニーブルーブルー美品ですが、金具がくすみ、メッキ剥がれがあります。全体的に小傷、汚れなどあります。状態は写真にてご確認下さい。検品時に見落としなどある場合がございます。写真のキズ・汚れなどは代表的なものになります。画像枚数に制限があるためすべての状態画像を載せれていません。ご理解いただける方のみご購入ください。写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。説明不足の点や見落としがあるかもしれませんが、あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。以前大手ブランドショップにて購入・疑問点は、購入前に質問をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message52627.html
http://narcologia.ru/goods/displease317331.html
http://narcologia.ru/goods/injure614267.html
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