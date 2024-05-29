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10月末削除 【TO BE CHIC】レースのブラウス　42 /Ｌ
商品番号 S32906715842
商品名

10月末削除 【TO BE CHIC】レースのブラウス　42 /Ｌ
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【TOBECHIC】トゥービーシックレースのブラウスネイビーサイズ422023年2月にこちらでお譲り頂きました。試着後、一度も出番がなくそのまま自宅保管しておりました。状態はとても綺麗だと思います。リボンを通すループ(写真⑥)がありますが、保管していた間にリボンを紛失してしまったようです。その点をご了承いただけます方にお願い致します。【10/1追記】手数料と送料がありますので、提示価格を最終価格とさせていただきます。お値下げは申し訳ございませんが致しかねます。10月末、削除予定です。平置き採寸(若干の誤差はお許し下さい)　肩幅　約35㎝　着丈　約54〜55センチ　袖丈　約47㎝テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブルー柄・デザイン···レース#tobechic#TOBECHIC#トゥービーシック#レース#ブラウス#カットソー#ネイビー#42サイズ
http://narcologia.ru/goods/troupe877511.html
http://narcologia.ru/goods/passionate636213.html
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