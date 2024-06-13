

ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製 ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製



ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製 ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製



ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製 ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製



ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製 ニシカ/nisica/トップス/長袖/1/M/コットン/シャツ/ホワイト/日本製



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☆複数商品のご購入でお値引き中☆ご覧いただきありがとうございます。２点以上ご購入の場合、１点につき500円づつお値引きさせていただきます。「おまとめ買いをお願いする」ボタンから商品を選んで依頼してください。おまとめ後に、商品代金をお値引き・変更させていいただきます。(1点の商品代金が1000円以上のものに限ります。1000円以下の商品の場合は事前にコメント欄よりご相談ください。)『ニシカnisica』の長袖トップスです。シンプルかつカジュアルな雰囲気の一点です。着用すると、すっきりとしたシルエットが出ます。やわらかなコットン生地は着心地抜群です。状態は、多少の使用感や保管時のシワは見られますが傷や汚れ、毛玉などもなく良好です。まだまだ普通に着用いただけるお品だと思います。写真をご参照、ご理解の上ご購入お願いします。サイズ：1（レディースMくらい）※写真のマネキンはレディースSMサイズです。肩幅：38cm身幅：47cm着丈：64cm袖丈：57cm生地：コットン100％カラー：ホワイト日本製テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント