アニエスベー 半袖ロゴTシャツ Sサイズ

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商品詳細
アニエスベー定番人気の半袖ロゴTシャツ。着心地の良い薄手のコットン素材で、シンプルで飽きのこないアイテムです。ぴったりし過ぎないボックスシルエットで短めの着丈とフレンチスリーブが特徴です。夏のメイントップスから、秋冬はインナーとして大活躍してくれます。色白サイズイ（S）一度着ました。しみ、汚れなどはなく綺麗な状態だと思います。自宅保管のためご理解いただける方のみよろしくお願いします。
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