Fray id シースルートップス

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商品詳細
ピンクベージュのノースリーブトップス２回ほど使用なので使用感はあまりありませんが背中に目立たない程度にバッグが擦れた跡があります。別で出品しているスカートと合わせるとセットアップになり結婚式にも使えると思います。サイズは0カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
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