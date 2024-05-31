TODAYFUL pique blouse



TODAYFUL（トゥデイフル）の「コットンピケブラウス（シャツ/ブラウス ...



TODAYFUL（トゥデイフル）の「TODAYFUL(トゥデイフル)



TODAYFUL（トゥデイフル）の「TODAYFUL(トゥデイフル)



TODAYFUL - Cotton Pique Blouse トゥディフル コットン ピケ ブラウス ...



TODAYFUL（トゥデイフル）の「TODAYFUL(トゥデイフル)



TODAYFUL Cotton Pique Blouse 12010435



TODAYFUL（トゥデイフル）の「TODAYFUL(トゥデイフル)



20SS/Cotton Pique Blouse/FREE/コットン/IVO/無地/12010435



TODAYFUL(トゥデイフル) / 20SS/Cotton Pique Blouse/トップス/FREE ...



トゥデイフル TODAYFUL 2022SS コットン ピケ ブラウス Cotton Pique Blouse チャコールグレー F 12010435 レディース



TODAYFUL（トゥデイフル）の「コットンピケブラウス（シャツ/ブラウス ...



TODAYFUL Cotton Pique Blouse 12010435



TODAYFUL - Cotton Pique Blouse トゥディフル コットン ピケ ブラウス ...



TODAYFUL（トゥデイフル）の「コットンピケブラウス（シャツ/ブラウス ...



Volumesleeve Cotton Blouse（シャツ/ブラウス）｜TODAYFUL（トゥデイ ...

フリーサイズ着丈76cmバスト65cm裄丈54cm袖ぐり42cm裾幅60cmオーバーシルエットでラフに着られるブラウス。コットンピケという表情のある生地を使用しており、程よい厚みと、ハリ感が特徴。カジュアルになりすぎず大人っぽく着られるプルオーバーです。ウォッシュ加工をほどこし、生地に風合いを出しています丈夫な生地のブラウスで、胸元のデザインがオシャレです^_^2回ほどしか着用していません。洋服の系統が変わったため断捨離してます！