TODAYFUL pique blouse

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商品詳細
フリーサイズ着丈76cmバスト65cm裄丈54cm袖ぐり42cm裾幅60cmオーバーシルエットでラフに着られるブラウス。コットンピケという表情のある生地を使用しており、程よい厚みと、ハリ感が特徴。カジュアルになりすぎず大人っぽく着られるプルオーバーです。ウォッシュ加工をほどこし、生地に風合いを出しています丈夫な生地のブラウスで、胸元のデザインがオシャレです^_^2回ほどしか着用していません。洋服の系統が変わったため断捨離してます！
http://narcologia.ru/goods/diamond58458.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation997321.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming14492.html
TODAYFUL（トゥデイフル）の「コットンピケブラウス（シャツ/ブラウス ...
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TODAYFUL - Cotton Pique Blouse トゥディフル コットン ピケ ブラウス ...
TODAYFUL（トゥデイフル）の「TODAYFUL(トゥデイフル)
TODAYFUL Cotton Pique Blouse 12010435
TODAYFUL（トゥデイフル）の「TODAYFUL(トゥデイフル)
20SS/Cotton Pique Blouse/FREE/コットン/IVO/無地/12010435
TODAYFUL（トゥデイフル）の「コットンピケブラウス（シャツ/ブラウス ...
TODAYFUL Cotton Pique Blouse 12010435
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TODAYFUL（トゥデイフル）の「コットンピケブラウス（シャツ/ブラウス ...
Volumesleeve Cotton Blouse（シャツ/ブラウス）｜TODAYFUL（トゥデイ ...
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