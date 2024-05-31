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TODAYFUL pique blouse
商品番号 N94331747663
商品名

TODAYFUL pique blouse
ブランド名 トゥデイフル
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリーサイズ着丈76cmバスト65cm裄丈54cm袖ぐり42cm裾幅60cmオーバーシルエットでラフに着られるブラウス。コットンピケという表情のある生地を使用しており、程よい厚みと、ハリ感が特徴。カジュアルになりすぎず大人っぽく着られるプルオーバーです。ウォッシュ加工をほどこし、生地に風合いを出しています丈夫な生地のブラウスで、胸元のデザインがオシャレです^_^2回ほどしか着用していません。洋服の系統が変わったため断捨離してます！
http://narcologia.ru/goods/diamond58458.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation997321.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming14492.html
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