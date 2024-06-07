レリアンLeilian ポロシャツ カットソー 半袖トップス Somelos生地

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■ブランド：レリアン：Leilian━━━━━━━■商品情報：ポルトガル【SOMELOS】社製のチェック柄生地を用いた半袖ポロシャツ☆*。カラーや前立て、ポケットの配色を切替えたメリハリのあるデザイン(*^∀^*人)ポケットに付けられたピスネームとボタンが四つ葉のクローバーに♡.*ドライタッチの生地はサラッとしていてレイヤードスタイルにも重宝します。薄手のさらりとした風合いが着心地抜群！自宅で洗えるイージーケアも嬉しいポイント♪♪カラーはブラックに近いネイビー(濃紺)です#大人の女性向けブランド♡はコチラ◀︎━━━━━━━■サイズ 表記サイズ：9着丈 ：約70cm身幅 ：約45cm肩幅 ：約37cm袖丈 ：約24cm ※わずかな誤差はご了承下さい。━━━━━━━■状態：・比較的状態の良い中古品・大きなダメージ等はなく まだまだ着用頂けます！ （その他、画像にてご確認下さい）━━━━━━━■素 材コットン100％━━━━━━━■補足ワードレディースプルオーバークール素材ドライ女性チェックギンガムチェック高級日本製ポルトガルカジュアル夏服上品大人ブランド━━━━━━━マックスマーラセリーヌヨーコチャングレースコンチネンタルエムズグレイシーDRAWERドゥロワーハイアンドアナイマディソンブルーエンフォルドセンソユニコADOREアドーアエポカFOXYフォクシー...などがお好きな方にもオススメ！ ◇＊◆＊◇＊◆＊◇＊◆＊◇ #テーラー豆粒＋詳細検索機能で出品中のアイテムが検索出来ます！ ◇＊◆＊◇＊◆＊◇＊◆＊◇ ――――注意事項――――必ずプロフィールをご確認の上、ご購入下さいますようお願い致します。