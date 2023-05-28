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未使用　Dignite collier ディニテコリエ ニット　ブラック
商品番号 G90422758412
商品名

未使用　Dignite collier ディニテコリエ ニット　ブラック
ブランド名 ディニテコリエ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます^_^即購入OK！価格交渉歓迎！送料無料！気になることなどお気軽にコメント頂ければ幸いです。【商品】未使用Dignitecollierディニテコリエニットブラック　Freesizeキャメル、カシミヤ混【状態】購入後、未使用のまま自宅保管しておりました。アルコール消毒致しております^_^保管による多少の擦れなどはございますが、未使用になります。【付属品】写真のものが全てです【製品仕様】サイズ:Free着丈:72身幅:44素人採寸の為多少の誤差はご容赦くださいませ。【配送】破損などないよう、プチプチや段ボールで丁寧に梱包し、発送致します☆【補足】※タバコ、ペットなしです。※自宅クローゼットでの保管になります。※あくまでも中古品で、人の目で検品しておりますので、傷、汚れなど見落としがあるかもしれません。ご理解頂いた上でのご購入よろしくお願い致します。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。カラー···ブラック
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