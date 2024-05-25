スナイデル　スリットショールオフショルワンピ　ニット　ロングワンピース

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商品詳細
snidelスナイデル スリットショールオフショルワンピカラー LBEGサイズ ONESIZEゆき丈 約74.5cm身幅 約39cm総丈 約126cm内側に少し毛玉はありますが見える部分に気になる程のダメージは見受けられませんほかにもレディースワンピースを多数出品しております#みぃりのレディースワンピース一覧 から一覧をごらんいただけます。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp14m208メ
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