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スナイデル　スリットショールオフショルワンピ　ニット　ロングワンピース
商品番号 A22474411206
商品名

スナイデル　スリットショールオフショルワンピ　ニット　ロングワンピース
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

snidelスナイデル　スリットショールオフショルワンピカラー　LBEGサイズ　ONESIZEゆき丈　約74.5cm身幅　約39cm総丈　約126cm内側に少し毛玉はありますが見える部分に気になる程のダメージは見受けられませんほかにもレディースワンピースを多数出品しております#みぃりのレディースワンピース一覧　から一覧をごらんいただけます。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp14m208メ
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